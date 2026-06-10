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        Niğde Belediyesinin alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Niğde Belediyesi, kent genelinde alt ve üstyapı ile yol çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Niğde Belediyesinin alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Niğde Belediyesi, kent genelinde alt ve üstyapı ile yol çalışmalarına devam ediyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Efendibey Mahallesi'nde mekanik serim, bordür çalışmaları ve asfalt yama ile İlhanlı Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yürütülen projelerin şehrin geleceğine yapılan kalıcı yatırımlar olduğunu ifade etti.

        Özdemir, cadde ve sokaklardaki tüm ihtiyaçları yerinde tespit edip müdahale ettiklerini belirtti.

        Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve modern bir şehir sunmak için gece gündüz sahada olduklarını vurgulayan Özdemir, "Estetik dokunuşlardan mahallelerimizin altyapısına kadar her projemizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bizim tek bir gayemiz var o da Niğde'yi hak ettiği vizyona ulaştırmak. Çalışmalar esnasında sabır ve anlayış gösteren tüm hemşehrilerime canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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