NÖHÜ'de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı açıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programla rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında ileri düzey bilgi ve araştırma becerilerine sahip uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın üniversiteye hayırlı olmasını diledi.



Uslu, "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı ile alanında yetkin uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programımızın üniversitemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

