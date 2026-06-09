Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden elma üreticilerine hastalık uyarısı
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine etkili olan yağışların ardından karaleke ve külleme hastalığına karşı uyarıda bulundu.
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine etkili olan yağışların ardından karaleke ve külleme hastalığına karşı uyarıda bulundu.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 6-7 Haziran'da il genelindeki yağışlar nedeniyle orta şiddette karaleke enfeksiyonu oluştuğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada, son bir haftada ilaçlama yapmayan üreticilerin, karaleke ve küllemeye karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.
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