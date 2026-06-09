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        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden elma üreticilerine hastalık uyarısı

        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine etkili olan yağışların ardından karaleke ve külleme hastalığına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden elma üreticilerine hastalık uyarısı

        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine etkili olan yağışların ardından karaleke ve külleme hastalığına karşı uyarıda bulundu.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 6-7 Haziran'da il genelindeki yağışlar nedeniyle orta şiddette karaleke enfeksiyonu oluştuğu belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, son bir haftada ilaçlama yapmayan üreticilerin, karaleke ve küllemeye karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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