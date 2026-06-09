Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin aracında yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Benzer Haberler

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı
        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı
        Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde aç...
        Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde aç...
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti
        Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti
        Niğde'de selde hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Niğde'de selde hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı