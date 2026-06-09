Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

        Niğde'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan giyim, üretim teknolojileri, el sanatları, seramik, cam boncuk, ahşap süsleme, çinicilik ve hüsn-i hat sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

        Niğde'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan giyim, üretim teknolojileri, el sanatları, seramik, cam boncuk, ahşap süsleme, çinicilik ve hüsn-i hat sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Halk Eğitimi Merkezlerinin her yaştan kişiye ulaşarak bireylerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamlarını sunduğunu söyledi.

        Halk Eğitim Merkezlerinin bireyin mesleki becerilerini geliştirmesinde önemli rol aldığını belirten Özbek, merkezlerin geniş bir alanda topluma hizmet verdiğini ifade etti.

        Açılan 703 kurstan 18 bin 567 kursiyerin yararlandığını vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

        "Bu rakamlar vatandaşlarımızın öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye olan isteklerinin de göstergesidir. Halk Eğitim Merkezlerimiz bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel katkılar sunarken, ekonomik hayata etkin katılımlarını da sağlamaktadır. Çalışmayı, üretmeyi ve hayat boyu öğrenme anlayışını yaşam kültürü haline getiren kursiyerlerimiz, öğrenen, üreten ve kendini sürekli geliştiren bir toplum inşa etme hedefimize katkı sunmaktadır."

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin de kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        İhtiyaç duyulan her alanda kurs açarak eğitim fırsatlarını herkes için erişilebilir kılmaya çalıştıklarını anlatan Çetin, "Bu anlamlı serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, Belediye Başkanı Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Benzer Haberler

        Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde aç...
        Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nde aç...
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti
        Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti
        Niğde'de selde hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Niğde'de selde hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Niğde'de selde ölen kadın toprağa verildi
        Niğde'de selde ölen kadın toprağa verildi