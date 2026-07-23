Niğde Erkek Badminton Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu

Niğde Erkek Badminton Takımı, Çankırı'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Finalleri'nde şampiyon oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-20 Temmuz'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarında mücadele eden takım, erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.



Şampiyonluk sonrası takım, ağustosta Eskişehir'de düzenlenecek organizasyona katılma hakkı kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, emeği geçen sporcuları, antrenörleri ve katkı sağlayan herkesi tebrik ederek, Eskişehir'de düzenlenecek organizasyonda takıma başarı diledi.

