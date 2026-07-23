Niğde'de elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde'de polis ekiplerince elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Düzenli Şehir Huzurlu Trafik" projesi kapsamında elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımı hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalar kapsamında 18 yaş altı çocuklara güvenli sürüş kuralları anlatılarak, konuya ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.



Ayrıca ekipler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 18 yaş altı çocuklara yönelik düzenlenen basketbol, voleybol ve jimnastik kurslarına katılan gençlerle bir araya geldi.

