Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı"nın raporu yayımlandı

        "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı"nın raporu yayımlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı"nın raporu yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı"nın raporu yayımlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı"nın raporu yayımlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, raporun editörlüğünü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'nun üstlendi.

        Raporda, Niğde'nin geleneksel süt ürünleri mirası, gıda güvenliği, coğrafi işaretler, sürdürülebilir üretim, gastronomi turizmi ve katma değerli üretimi ele alındı.

        Ayrıca raporda yer alan önerilerin, kentin hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesine ve yöresel süt ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Çalıştayın oturumlarında yerel süt ürünleri, gıda güvenliği, süt kalitesi, mevzuat, markalaşma, coğrafi işaretler, sürdürülebilir gastronomi turizmi ve girişimcilik konuları farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı bilimsel çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

        Üniversitenin akademik birikimini bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projelere dönüştürmeye devam ettiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Niğde'nin yöresel değerlerinin korunması, bilimsel olarak belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor. Yayımlanan çalıştay sonuç raporunun üreticiler, araştırmacılar ve ilgili kurumlar için önemli bir başvuru kaynağı olmasını, aynı zamanda ilin süt ürünleri mirasının korunması, coğrafi işaret çalışmalarının desteklenmesi ve katma değerinin artırılmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu

        Benzer Haberler

        Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna u...
        Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna u...
        Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgi...
        Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgi...
        Eğitim sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden hava harp okulu öğrencisi...
        Eğitim sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden hava harp okulu öğrencisi...
        Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama...
        Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama...
        Niğde'de 280 metre uzunluğundaki renkli kaydırak hizmete açıldı
        Niğde'de 280 metre uzunluğundaki renkli kaydırak hizmete açıldı
        Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu
        Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu