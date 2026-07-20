Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" düzenlendi

        Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" düzenlendi

        Niğde İl Milli Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" düzenlendi

        Niğde İl Milli Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Nedim Akmeşe, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı.

        Çalıştayda bakanlığın kurumsal birikimi, akademisyenlerin bilimsel yaklaşımı ve öğretmenlerin saha tecrübesi ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Nedim Akmeşe, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Akmeşe, "Bakanlığımızın kurumsal birikimini, akademisyenlerimizin bilimsel yaklaşımını ve öğretmenlerimizin saha tecrübesini Niğde'mizde bir araya getiren çalıştayın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Niğde'de 280 metre uzunluğundaki renkli kaydırak hizmete açıldı
        Niğde'de 280 metre uzunluğundaki renkli kaydırak hizmete açıldı
        Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu
        Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu
        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay görevine başladı
        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay görevine başladı
        Niğdeli boksör Hayrunnisa Turgut Türkiye şampiyonu oldu
        Niğdeli boksör Hayrunnisa Turgut Türkiye şampiyonu oldu
        Niğdeli Muay Thai sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı
        Niğdeli Muay Thai sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı
        ANALİG hentbol müsabakalarında Türkiye Finalleri'ne yükselen takımlar belli...
        ANALİG hentbol müsabakalarında Türkiye Finalleri'ne yükselen takımlar belli...