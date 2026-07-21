Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgin, Niğde'de toprağa verildi

        Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgin, Niğde'de toprağa verildi

        Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda Tatbiki Eğitim Kampı'ndaki eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgin, Niğde'de toprağa verildi

        Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda Tatbiki Eğitim Kampı'ndaki eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Türk bayrağına sarılı naaşı Yeşilgölcük beldesindeki baba ocağına getirilen Bilgin için ikindi namazının ardından kapalı pazar alanında cenaze töreni düzenlendi.

        Bilgin'in cenazesi, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu, ardından özgeçmişi okundu ve helallik alındı.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilgin'in naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Bilgin'in ailesi ile yakınları, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Vedat Öncel, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mert Uysal, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası

        Benzer Haberler

        Eğitim sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden hava harp okulu öğrencisi...
        Eğitim sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden hava harp okulu öğrencisi...
        Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama...
        Niğde'de "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama...
        Niğde'de 280 metre uzunluğundaki renkli kaydırak hizmete açıldı
        Niğde'de 280 metre uzunluğundaki renkli kaydırak hizmete açıldı
        Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu
        Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu
        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay görevine başladı
        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay görevine başladı
        Niğdeli boksör Hayrunnisa Turgut Türkiye şampiyonu oldu
        Niğdeli boksör Hayrunnisa Turgut Türkiye şampiyonu oldu