Yalova'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Bilgin, Niğde'de toprağa verildi

Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda Tatbiki Eğitim Kampı'ndaki eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı Yeşilgölcük beldesindeki baba ocağına getirilen Bilgin için ikindi namazının ardından kapalı pazar alanında cenaze töreni düzenlendi. Bilgin'in cenazesi, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu, ardından özgeçmişi okundu ve helallik alındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilgin'in naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi. Törene, Bilgin'in ailesi ile yakınları, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Vedat Öncel, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mert Uysal, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

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