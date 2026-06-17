Niğde merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı silah bulunduran ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda Niğde, Aksaray ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.



Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör, 2 bin 85 fişek ve bıçak ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

