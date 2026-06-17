Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Niğde merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Niğde merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı silah bulunduran ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Niğde, Aksaray ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör, 2 bin 85 fişek ve bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Faizsiz evlilik kredisi gençlere umut oluyor
        Faizsiz evlilik kredisi gençlere umut oluyor
        Bor Halk Kütüphanesi'nde 56 öğretmen adayından 19 farklı etkinlik
        Bor Halk Kütüphanesi'nde 56 öğretmen adayından 19 farklı etkinlik
        Niğde merkezli silah operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıld...
        Niğde merkezli silah operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıld...
        Niğde'de GSB'nin Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
        Niğde'de GSB'nin Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
        TİESF'de şampiyon Niğde Sağırlar Spor Kulübü oldu
        TİESF'de şampiyon Niğde Sağırlar Spor Kulübü oldu
        Yürüyemeyen hasta başarılı ameliyatla yeniden ayağa kalktı
        Yürüyemeyen hasta başarılı ameliyatla yeniden ayağa kalktı