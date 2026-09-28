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        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 14 zanlının banka hesaplarının, yasa dışı bahis sitelerinde toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

        Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.

        Zanlılardan 4'ünün tutuklu olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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