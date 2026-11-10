Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı

Trafik uygulama ve denetimlerinde ise 29 bin 831 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 1873 sürücüye cezai işlem uygulandı, 96 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 262 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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