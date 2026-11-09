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        Niğde'de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        NİĞDE'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Niğde'de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        NİĞDE’de bir apartmanın 9’uncu katından düşen Rukiye Demirel, yaşamını yitirdi.

        Olay, Niğde'nin İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9’uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kadını gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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