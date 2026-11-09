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        Cinayet şüphelisi kardeşler tutuklandı

        NİĞDE'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler Murat ve Harun Özbay kardeşler tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Cinayet şüphelisi kardeşler tutuklandı

        NİĞDE’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler Murat ve Harun Özbay kardeşler tutuklandı.

        Olay, önceki gün Kiledere köyünde meydana geldi. Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile Murat Özbay ve ağabeyi Harun Özbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özbay, pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş’a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Rıfat Evlendi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yalçın Demirbaş’ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli kardeşler Murat Özbay ve Harun Özbay'ı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan kardeşler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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