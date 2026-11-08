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        Niğde'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 gözaltı

        NİĞDE'de Rıfat Evlendi'nin hayatını kaybettiği, Yalçın Demirbaş'ın ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Niğde'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 gözaltı

        NİĞDE’de Rıfat Evlendi'nin hayatını kaybettiği, Yalçın Demirbaş'ın ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam, Kiledere köyünde meydana geldi. Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş’a ateş açtı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara hastaneye kaldırdı. Rıfat Evlendi, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalçın Demirbaş’ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheliler M.Ö. ve H.Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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