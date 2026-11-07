5. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Yaklaşık 200 filmin başvurduğu festivalde kurmaca, belgesel ve öğrenci filmleri kategorilerinde en iyi film ve mansiyon ödülleri verildi.

Beş gün süren festival, sinema dünyasının profesyonellerini öğrenciler ve sinemaseverlerle buluşturdu. Film gösterimleri ve söyleşilerle devam eden programda öğrenciler, sektör temsilcilerinin deneyimlerini dinleme ve filmler üzerine görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Festivalin sonunda düzenlenen törende, üç kategoride ödüle layık görülen yapımlar açıklandı. Kurmaca kategorisinde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Deniz Koloş’un yaptığı "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmine verildi. Aynı kategoride Nur Sultan Bulut’un yönettiği "Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu" mansiyon ödülünü aldı.

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Belgesel kategorisinde Buğra Mert Alkayalar’ın yönettiği "Bocuk: Kadim Bir Ritüel" En İyi Film Ödülü’ne layık görülürken, Zeliha Karakoca’nın "Venüs’e Açılan Pencere" adlı yapımı mansiyon ödülünü kazandı.

Öğrenci filmleri kategorisinde ise Zeynep Sude Yavuz’un yönetmenliğini üstlendiği "Drip", En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu. Bu kategorinin mansiyon ödülü, Senad Kutay Sipahioğlu’nun yönettiği "Turgut Şanver’in Tuhaf Kariyer Sonu" filmine verildi.

"Şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı önemsiyoruz"

Ödül töreninde konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. V. Murat Koçyiğit, üniversitenin kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmasına önem verdiklerini belirtti.

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Festivallerin sinemacılar ile sanatseverleri bir araya getirdiğini ifade eden Koçyiğit, bu buluşmaların şehrin kültürel yaşamını zenginleştirdiğini söyledi. İletişim Fakültesi olarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini, özgün çalışmalar ortaya koymalarını ve mesleki beceri kazanmalarını desteklediklerini kaydetti.

Beş günlük festival öğrenciler için eğitim ortamına dönüştü

Festival Dönem Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Diren, bu yıl festivale yaklaşık 200 filmin başvurduğunu belirterek kurmaca, belgesel ve öğrenci filmleri kategorilerinde birer en iyi film ve mansiyon ödülü verildiğini söyledi.

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Bu yıl söyleşi ve konuk sayısını artırdıklarını dile getiren Diren, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği, samimi bir ortamda gerçekleşen ve katılımcıların memnun ayrıldığı bir festival oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Festivalin öğrenciler açısından aynı zamanda bir eğitim süreci olduğunu vurgulayan Diren, sektör profesyonellerinin deneyimlerini paylaşmasının gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını anlattı. Diren, öğrencilerin bu buluşmalarda kurdukları ilişkilerin gelecekteki çalışmalarına da fayda sağlayabileceğini kaydetti.

"Gençlerin düşünceleri geleceğin sinemasını gösteriyor"

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Festival kapsamında öğrencilerle bir araya gelen oyuncu ve eğitmen Ümit Çırak da gençlerle film izlemenin ve izlenen yapımları tartışmanın kendisi için değerli olduğunu söyledi.

Öğrencileri genç meslektaşları olarak gördüğünü belirten Çırak, onların filmlere yaklaşımının ve düşüncelerinin geleceğin sinemasına ilişkin ipuçları verdiğini ifade etti. Gençlerin heyecanından ve üretme isteğinden mutluluk duyduğunu dile getiren Çırak, benzer festivallerin çoğalmasını temenni etti.

Festivale katılan öğrenciler ise film gösterimleri ve söyleşiler aracılığıyla sektörün deneyimli isimleriyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.