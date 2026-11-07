Niğde Valiliği'nden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Niğde genelinde 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.00’den, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’a kadar zirai don bekleniyor.

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