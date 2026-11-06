Polisten öğrencilere güvenlik eğitimi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; iki okulda öğrencilere hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunma, akran nezaketi ve polislik mesleği konularında bilgi verdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; iki okulda öğrencilere hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunma, akran nezaketi ve polislik mesleği konularında bilgi verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Fatma Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ekipler; öğrencilere genel güvenlik, yankesicilik, açıktan hırsızlık ve sahte para konularını anlattı. Bilgilendirmede iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ve banka hesabını başkalarına kullandırmanın doğurabileceği riskler de ele alındı.
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