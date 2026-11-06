Niğde-Kayseri kara yolunda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (23) yönetimindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu NiğdeKayseri kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil takla atarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü B.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

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