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        Ulukışla'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Ulukışla'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.50 sıralarında D750 kara yolunun Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukışla'dan Pozantı yönüne seyreden H.Ö.C. (24) idaresindeki 42 KJ 736 plakalı çekici ile karşı yönden gelen C.D.(42) yönetimindeki 31 ACT 306 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır dorselerinde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler H.Ö.C. ile C.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince dorsede çıkan yangın söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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