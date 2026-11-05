Niğde Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay, adliyede kan bağışı kampanyası düzenledi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay, adliyede kan bağışı kampanyası düzenledi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, adliye binasındaki Avukat Bekleme Salonu'nda düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.
Tuncay, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Kızılay yetkililerine, bağışta bulunan yargı mensuplarına, avukatlara ve adliye personeline teşekkür etti.
Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından, desteği dolayısıyla Başsavcı Tuncay'a teşekkür plaketi takdim edildi.
Kan bağışına sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, gönüllü bağışlarla ihtiyaç sahiplerine destek olunması ve hayat kurtarılmasına katkı sağlanması amaçlandı.
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