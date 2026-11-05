Niğde Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından, desteği dolayısıyla Başsavcı Tuncay'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Tuncay, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Kızılay yetkililerine, bağışta bulunan yargı mensuplarına, avukatlara ve adliye personeline teşekkür etti.

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