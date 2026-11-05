Niğde'de 316 paket kaçak sigara ele geçirildi
Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Niğde’nin Yeşilgölcük beldesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Yeşilgölcük beldesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrolü ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Faaliyet sırasında bir araçta yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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