Niğde'de 316 paket kaçak sigara ele geçirildi

Faaliyet sırasında bir araçta yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Yeşilgölcük beldesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrolü ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

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