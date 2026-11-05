Niğde'de öğrencilerden "Güçlü Türkiye" sergisi

Çalışmalarda Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve Niğde'nin tarihi zenginlikleri ele alındı. Sergide öğrenciler Elife Kıraç TBMM binası, Hanım Hejin Avcı Hürkuş eğitim uçağı, Adem Eke Otokar Cobra zırhlı kara aracı, Bekir Ok Atak helikopteri ve Furkan Gün MİLGEM kapsamında geliştirilen milli gemi maketiyle yer aldı. Niğde'nin kültürel mirasını yansıtan çalışmalarda ise Dürdane Ebrar Serttaş Gümüşler Manastırı, Talha Çınar Niğde Saat Kulesi, Hayrunnisa Camcı da tarihi su kemerleri maketlerini tanıttı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü Türkiye" temalı maket sergisi düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı sergide, millî savunma sanayisi ürünleri ile kültürel miras eserlerinin maketleri bir araya getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.