Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de öğrencilerden "Güçlü Türkiye" sergisi

        Niğde'de öğrencilerden "Güçlü Türkiye" sergisi

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü Türkiye" temalı maket sergisi düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı sergide, millî savunma sanayisi ürünleri ile kültürel miras eserlerinin maketleri bir araya getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Niğde'de öğrencilerden "Güçlü Türkiye" sergisi

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü Türkiye" temalı maket sergisi düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı sergide, millî savunma sanayisi ürünleri ile kültürel miras eserlerinin maketleri bir araya getirildi.

        Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni, aynı zamanda Çamardı Genç Ofis Resim Eğitmeni Derya Çalta'nın rehberliğinde hazırlanan sergide öğrenciler, el emeğiyle oluşturdukları maketleri ziyaretçilere tanıttı.

        Çalışmalarda Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve Niğde'nin tarihi zenginlikleri ele alındı. Sergide öğrenciler Elife Kıraç TBMM binası, Hanım Hejin Avcı Hürkuş eğitim uçağı, Adem Eke Otokar Cobra zırhlı kara aracı, Bekir Ok Atak helikopteri ve Furkan Gün MİLGEM kapsamında geliştirilen milli gemi maketiyle yer aldı. Niğde'nin kültürel mirasını yansıtan çalışmalarda ise Dürdane Ebrar Serttaş Gümüşler Manastırı, Talha Çınar Niğde Saat Kulesi, Hayrunnisa Camcı da tarihi su kemerleri maketlerini tanıttı.

        REKLAM

        Öğrenciler, sorumluluğunu üstlendikleri eserlerin özelliklerini ve önemini ziyaretçilerle paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Çamardı Foto Safari 2026'nın sonuçları açıklandı
        Çamardı Foto Safari 2026'nın sonuçları açıklandı
        Niğde'de özel ihtiyaçlı kursiyerler mutfakta birlikte üretiyor
        Niğde'de özel ihtiyaçlı kursiyerler mutfakta birlikte üretiyor
        Niğde'de 316 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Niğde'de 316 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri...
        Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri...
        Niğde'de sosyal hizmet alan ailelere ziyaret
        Niğde'de sosyal hizmet alan ailelere ziyaret
        Doğu Türkistan'dan Niğde'ye uzanan göçün yaşayan mirası: Altay köyü
        Doğu Türkistan'dan Niğde'ye uzanan göçün yaşayan mirası: Altay köyü