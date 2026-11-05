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        Çamardı Foto Safari 2026'nın sonuçları açıklandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde düzenlenen Çamardı Foto Safari 2026'nın sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Çamardı Foto Safari 2026'nın sonuçları açıklandı

        Niğde’nin Çamardı ilçesinde düzenlenen Çamardı Foto Safari 2026’nın sonuçları açıklandı.

        Yarışmada Levent Ateş birinci, Seyit Konyalı ikinci, Mehmet Palta üçüncü oldu.

        Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 27 Ekim1 Kasım tarihleri arasında "Doğanın Işığında Çamardı" sloganıyla gerçekleştirildi.

        Fotoğrafçılar, etkinlik boyunca Aladağlar’ın doğal güzelliklerini, ilçenin tarihi yapılarını, kırsal yaşamını ve yöresel kültürünü objektiflerine yansıttı.

        Seçici kurul, dereceye giren eserlerin yanı sıra 20 fotoğrafı sergileme ödülüne değer gördü. Levent Ateş’in birinci, Seyit Konyalı’nın ikinci, Mehmet Palta’nın üçüncü olduğu yarışmada sergileme ödülü kazanan fotoğrafçılar ise, Fatma Üçel, Ömer Kilit, , Nedim Urcan, İsmail Taşgeldi, Rabia Arol, Begüm Kılınç, Fatih Yılmaz, Tolga Kanık, Bülent Küçük ve Yusuf Biltekin oldu.

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        Yarışmanın seçici kurulunda Burcu Önal, Fatih Kızılkaya, İbrahim Şimşek, Mehmet Aslan, Mustafa Seven, Osman Demirden ve Prof. Dr. Ozan Bilgiseren yer aldı.

        Çamardı’nın doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve ilçenin tanıtımında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturulması amacıyla yapılan yarışmada dereceye giren ve sergileme ödülüne değer görülen eserler için toplam 190 bin lira ödül ayrıldı.

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