Niğde'de sis etkili oldu
Niğde'de sis, görüş mesafesini düşürdü.
Giriş: 05.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
Niğde'de sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından kent genelinde sabah sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Öte yandan, kent genelinde aralıklarla yağmur etkili oluyor.
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