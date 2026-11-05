Niğde'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ÇamardıPozantı karayolunun Beyazkışlakçı köyü mevkisinde S.D. (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı araç, karşı yönden gelen A.K. (67) yönetimindeki 55 H 4858 plakalı araçla çarpıştı. Kazada İ.K. (72) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlarda bulunan E.D., F.D. ve R.K. yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen 5 yaralı, Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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