Niğde'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil, Çamardı-Pozantı kara yolu Beyazkışlakçı köyünde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, İsmail Kaplan (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Her iki araçta yaralanan S.D, E.D, F.D, A.K. ve R.K. ise ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.