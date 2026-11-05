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        Niğde'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Niğde'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil, Çamardı-Pozantı kara yolu Beyazkışlakçı köyünde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, İsmail Kaplan (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Her iki araçta yaralanan S.D, E.D, F.D, A.K. ve R.K. ise ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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