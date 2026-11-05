Niğde'de çarpıştıktan sonra alev alan iki tırın sürücüleri öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, D-750 kara yolu Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde, Hacı Ömer Coşkun (24) idaresindeki 42 KJ 736 plakalı tır ile karşı şeritteki Cemil Demir'in (42) kullandığı 31 ACT 306 plakalı tır çarpıştı.

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