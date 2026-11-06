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        Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Beytullah Ünlü'nün kullandığı 34 PSG 59 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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