Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Beytullah Ünlü'nün kullandığı 34 PSG 59 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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