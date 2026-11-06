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        Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi

        Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi

        Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "Birlikte Her Şey Mümkün Projesi" kapsamında Fatma Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu ile Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerine, polislik mesleği, asayiş olaylarında alınması gereken tedbirler ve güvenli internet kullanımı, KADES, 112 Acil Çağrı Merkezi ve önemli telefon numaraları, genel güvenlik, dolandırıcılık, IBAN numarası kiralama suçları ve okul güvenliği konularında bilgi verdi.

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        Öte yandan, çalışmayla çocukların suç mağduru olmasının önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını tehdit eden maddelerden uzak tutulması, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

        Galeri
        Galeri

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