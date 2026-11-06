Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde İl Sağlık Müdürü İnan: "Niğde'de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi"

        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan: "Niğde'de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi"

        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini belirterek vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan: "Niğde'de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi"

        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini belirterek vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

        İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan; nakil bekleyenlerin 26 bin 141’inin böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu, bekleme listesindeki 599 kişinin ise çocuk olduğunu bildirdi. İnan, 2025 yılında 4 bin 769 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini de kaydetti. Niğde’de bugüne kadar 2 bin 671 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirten İnan, 2024’te beyin ölümü gerçekleşen 5 kişiden 2’sinin, 2025’te ise 13 kişiden 6’sının organlarının bağışlandığını aktardı. İnan, 2026’da açıklama tarihine kadar beyin ölümü gerçekleşen 8 kişiden 1’inin organlarının bağışlandığını ifade etti. İnan; "Niğde’de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi. Organ bağışı başvuruları yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra eDevlet ve eNabız üzerinden de yapılabilir. Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın bir çocuğun geleceği, bir annenin umudu, bir ailenin yeniden mutluluğu olabilir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi
        Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi
        Polisten öğrencilere güvenlik eğitimi
        Polisten öğrencilere güvenlik eğitimi
        NÖHÜ'de eğitimcilere güzel konuşma ve diksiyon eğitimi
        NÖHÜ'de eğitimcilere güzel konuşma ve diksiyon eğitimi
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Organ Bağışı Haftası mesajı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Organ Bağışı Haftası mesajı
        Niğde-Kayseri kara yolunda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
        Niğde-Kayseri kara yolunda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
        Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü