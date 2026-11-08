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        Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Niğde'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Niğde'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Olay, Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. M.Ö. ve H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ile Y.D.'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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