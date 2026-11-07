Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kiledere köyünde M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ile Y.D'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.E'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Y.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kaçan şüpheli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.