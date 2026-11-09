Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Niğde’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, NiğdeÇiftlik Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, A.K. idaresindeki 06 ZT 289 plakalı otomobil ile 46 AGN 994 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 06 ZT 289 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. ile yolcu N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.