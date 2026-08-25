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        Niğde Valisi Akmeşe, gençleri ağırladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Niğde Valisi Akmeşe, gençleri ağırladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Vali Nedim Akmeşe’yi ziyaret etti.

        Gönüllü gençler, ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında Vali Akmeşe'ye bilgi verdi.

        Vali Akmeşe, gençlerin Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerine ilişkin düşüncelerini de dinledi.

        Programın, gençlerin farklı şehirleri ve kültürleri tanımalarına, toplumsal dayanışma bilinci kazanmalarına ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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