Niğde Valisi Akmeşe, gençleri ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Vali Nedim Akmeşe’yi ziyaret etti.

Gönüllü gençler, ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında Vali Akmeşe'ye bilgi verdi.

Vali Akmeşe, gençlerin Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerine ilişkin düşüncelerini de dinledi.

Programın, gençlerin farklı şehirleri ve kültürleri tanımalarına, toplumsal dayanışma bilinci kazanmalarına ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.