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        Niğde'de 1 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Niğde'de 1 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çevrede bulunan bir çiftliğin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, fabrikadaki patlama anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.

        Öte yandan, patlamada ağır yaralanan işçi Yasin Demirbaş'ın, Bor Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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