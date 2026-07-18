Niğde'de 240 milyon dolarlık yatırım için protokol imzalandı

Niğde Valiliği ile Halavet Gıda arasında 240 milyon dolarlık yatırım için protokol imzalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Karma Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 154 bin 464 metrekare yatırım yeri tahsis edilmesine ilişkin protokol, Vali Nedim Akmeşe, Bor OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Baran ve İskefe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Alkoç tarafından imzalandı.



Protokol kapsamında, Bor Karma Deri İhtisas OSB'de Halavet Gıda'ya tahsis edilen alanda, çevreci ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla "İskefe Bio Campus Projesi" hayata geçirilecek.



Toplam 240 milyon dolar yatırım bedeline sahip projenin, yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlaması ve ülkenin ihracatına yıllık 180 milyon dolar katkı sunması bekleniyor.





Proje kapsamında hayvan derisi, ileri teknolojilerle işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek.



Kampüs bünyesindeki tesislerde gıda jelatini, kolajen proteini, farmasötik jelatin, sert ilaç kapsülü, yenilebilir sucuk kılıfı ve teknik deri ürünleri üretilecek. Organik atıklar da değerlendirilerek amino asit ve evcil hayvan maması üretiminde kullanılacak.



Kampüs bünyesinde kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisiyle, üretimde kullanılan suyun geri kazanımı da sağlanacak. Projenin yaklaşık 36 ay içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Nedim Akmeşe, hayata geçirilecek projenin kentin güçlü sanayi altyapısına ve yatırım potansiyeline duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.



Projenin üretim, nitelikli istihdam, ihracat ve teknoloji kapasitesine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Akmeşe, "Çevreci ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla örnek teşkil edecek yatırım, Niğde'nin ekonomik ve sanayi gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.



İskefe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alkoç da geliştirdikleri AR-GE odaklı teknolojiyle, deri sektöründe yaşanan dönüşümün öncülüğünü üstlendiklerini ifade etti.



Kurulacak kampüsün dünyada benzeri bulunmayan bütüncül bir üretim modeliyle hayata geçirileceğine dikkati çeken Alkoç, projenin sıfır atık yaklaşımını esas alan çevreci yapısıyla da örnek bir sanayi kampüsü olacağını kaydetti.



