Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Niğde'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 51 ACK 587 plakalı otomobil, 51 AAC 345 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direği karşı şeritten gelen 51 ADM 925 plakalı SUV tipi aracın üzerine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Niğde Wushu Takımı Malatya'dan 17 madalyayla döndü
        Niğde Wushu Takımı Malatya'dan 17 madalyayla döndü
        Niğde'de meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem geleceğe hazırlanıyor
        Niğde'de meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem geleceğe hazırlanıyor
        Niğde'ye 418 milyon liralık 10 yeni yatırım
        Niğde'ye 418 milyon liralık 10 yeni yatırım
        Niğde'de IPARD III kapsamında 10 proje desteklenecek
        Niğde'de IPARD III kapsamında 10 proje desteklenecek
        Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
        Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
        Niğde'de trafikteki kavgada sürücüye 190 bin TL ceza
        Niğde'de trafikteki kavgada sürücüye 190 bin TL ceza