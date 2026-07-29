Niğde'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kale Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 51 ACK 587 plakalı otomobil, 51 AAC 345 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direği karşı şeritten gelen 51 ADM 925 plakalı SUV tipi aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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