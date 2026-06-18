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        Niğde'de "Anne Taksi" projesinin tanıtımı yapıldı

        Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Anne Taksi" projesinin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Niğde'de "Anne Taksi" projesinin tanıtımı yapıldı

        Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Anne Taksi" projesinin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak yaptıkları tüm yatırımlarda kadın istihdamını ön planda tuttuklarını söyledi.

        Maddi durumu yetersiz olan, aracı bulunmayan hamile ve küçük çocuklu kadınlara destek olmak adına önemli bir adım attıklarını vurgulayan Özdemir, aile ve nüfus dönemi ilan edilmesine destek olmak istediklerini belirtti.

        Özdemir, doğum oranlarının düşmesine karşı hem ailelere destek olmak hem de genç nüfus yapısının korunması adına bu projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

        Öncelikli hedeflerinin sosyo-ekonomik açıdan dar gelirli aileler olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Hamile kadınlarımızın hastaneye gidiş gelişleri, doğum sonrası taburcu işlemleri ve 0-2 yaş arası çocuğu olan annelerin sağlık ihtiyaçları için tamamen ücretsiz hizmet vereceğiz. Anne taksimizin şoförü de bir kadın olacak. Şehir merkezinde devreye aldığımız ücretsiz elektrikli yeşil otobüslerimizde olduğu gibi bu projede de kadın istihdamına öncelik veriyoruz. Kadının olduğu yerde incelik ve güzellik vardır."

        Konuşmanın ardından "Anne Taksi"nin tanıtımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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