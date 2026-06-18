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        Niğde'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" düzenlendi

        Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Niğde'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" düzenlendi

        Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, meslek liselerinin memleket meselesi olduğuna inandıklarını söyledi.

        Özdemir, bu tür uygulamaların öğrenciler için önemli olduğunu belirtti.

        Meslek liselerinde de başarılı öğrencilerin olduğunu dile getiren Özdemir, "Meslek liselerinden mezun çok güzel başarı hikayesi olan öğrencilerimiz var. Bu organizasyonu çok önemsiyorum. İnşallah geleneksel hale de gelecek. Ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizin liselerini seçmeleri için kendi yatkınlıkları ve ilgi alanlarına göre okullarını seçmeleri adına gerçekten çok önemli bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de fuarın öğrencilerin mesleklerle tanışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

        Fuarın öğrencilerin üretim kültürüyle buluşmalarına ve bilinçli kariyer planlamalarına destek olacağını dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

        "Fuarla kariyer fırsatları, farkındalıkları ve imkanları sunduk. Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerimiz yıl boyunca gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleriyle bilgi ve becerileri toplumsal faydaya dönüştü. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz MEB Robot yarışmalarına katılarak geleceğin üretim ve tasarımı sürecinde söz sahibi olabilecekleri çalışmalar ortaya koydular. Ayrıca medeniyetimizin önemli değerlerinden biri olan Ahilik kültürünü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla okullarımızda birçok etkinlik, çalışma ve farkındalıklar gerçekleştirilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması toplumun her kesiminde bu farkındalığın oluşturulması büyük önem taşımaktadır."

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılan fuara, Niğde Valisi Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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