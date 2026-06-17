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        Niğde'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Niğde'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.


        Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık, doğal gaz, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın dairede hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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