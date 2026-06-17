Niğde'de spor tırmanış temel seviye eğitimi tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilciliği tarafından düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi tamamlandı.





İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, eğitimler 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.





Yaklaşık 15 sporcunun katıldığı eğitim, Merkez Spor Salonu'ndaki 15 metrelik spor tırmanış duvarında düzenlendi.





Program kapsamında sporculara, tırmanış temel teknikleri, emniyet kuralları, ekipman kullanımı, düğümler, lider ve üstten emniyet sistemleri ile spor tırmanışına yönelik eğitimler verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilci Yusuf Biltekin, eğitimlerini tamamlayan sporcuları tebrik etti.



Biltekin, "Amacımız, spor tırmanış branşında bilinçli ve donanımlı sporcular yetiştirmek, gençlerimizi sporla buluşturmak ve ilimizde bu branşın gelişimine katkı sağlamaktır. Eğitim programlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürerek daha fazla sporcunun bu branşla tanışmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



