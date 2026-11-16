Niğde'de apartman dairesinde yangın: 2 çocuk yaralandı
Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.
Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.
Yangın, merkez Kale Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede L.A. (4) ile N.A.'nın (5) iddiaya göre çakmakla oynadığı sırada yangın başladı. Aile, dairede çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürürken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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