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        Niğde'de apartman dairesinde yangın: 2 çocuk yaralandı

        Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Niğde'de apartman dairesinde yangın: 2 çocuk yaralandı

        Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.

        Yangın, merkez Kale Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede L.A. (4) ile N.A.'nın (5) iddiaya göre çakmakla oynadığı sırada yangın başladı. Aile, dairede çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürürken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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