Aladağlar'ın zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü
Türkiye'nin önde gelen dağcılık ve doğa sporları merkezlerinden Aladağlar'ın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Giriş: 16.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen dağcılık ve doğa sporları merkezlerinden Aladağlar'ın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle Aladağlar'ın zirvelerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından dağın binlerce metre yükseklikteki sarp kayalıkları ve zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı.
Zirvelere yağan kar dronla görüntülendi.
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