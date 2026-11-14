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        Niğde'de İletişim ve Medya Müzesi kuruluyor

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi, kentin basın tarihine ışık tutmak ve iletişim araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği değişimi göstermek amacıyla İletişim ve Medya Müzesi'ni kuruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Niğde'de İletişim ve Medya Müzesi kuruluyor

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi, kentin basın tarihine ışık tutmak ve iletişim araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği değişimi göstermek amacıyla İletişim ve Medya Müzesi'ni kuruyor.

        Altyapı ve envanter çalışmaları süren müze için vatandaşlara eski yayın ve cihaz bağışı çağrısında bulunuldu.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde 2026 yılında kurulan İletişim ve Medya Müzesi'nde, geçmişte kullanılan iletişim araçları ile basına ait materyaller bir araya getirilecek.

        Müzenin koleksiyonu, gazetecilik, sinema, radyo ve televizyon alanlarında kullanılan cihazların yanı sıra dijital iletişim araçlarına yönelik bağışlarla genişletilecek.

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        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, müzenin teknik altyapısına yönelik çalışmalara başladıklarını, basın, iletişim ve medya tarihine ilişkin envanteri de genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Dijitalleşmeyle birlikte medya sektöründe kullanılan cihazların hızla değiştiğini belirten Koçyiğit, müzenin öğrencilere bu değişimi geçmişte kullanılan araçlar üzerinden inceleme imkanı sunacağını dile getirdi.

        Öğrenciler derslerde anlatılan araçları yakından görecek

        Koçyiğit, öğrencilerin derslerde teknik özelliklerini öğrendikleri cihazları yakından görmelerinin eğitim açısından önemli olduğunu belirtti.

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        Müze kapsamında farklı dönemlerde kullanılan araçların bir araya getirileceğini aktaran Koçyiğit, "Sadece derslerde teknik olarak anlatılan bazı şeylerin somut olarak görülmesi çok kıymetli" dedi.

        Niğde'nin basın tarihine ait materyaller toplanacak

        Müzenin Niğde ve bölgenin basın tarihine de yer vereceğini ifade eden Koçyiğit, kentte geçmişte kullanılan basın araçlarının ve eski yayınların korunmasını amaçladıklarını söyledi. Koçyiğit, ellerinde gazetecilikte kullanılmış makineler, yazılı basın örnekleri, sinema, radyo ve televizyon cihazları bulunan vatandaşları müzeye bağış yapmaya davet etti.

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        Bağış kapsamında dijital cihazların da değerlendirileceğini belirten Koçyiğit, 10 ila 15 yıl önce kullanılmış cep telefonlarının dahi müze envanterine alınabileceğini kaydetti.

        Projeye verdiği destek dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür eden Koçyiğit, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile yürütülen çalışmanın üniversite öğrencilerinin eğitimine ve bölgenin basın tarihinin korunmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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