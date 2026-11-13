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        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi"nin tanıtımı yapıldı

        "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi"nin tanıtımı yapıldı

        Niğde'de gençlerde motosiklet kullanımının risklerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
        "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi"nin tanıtımı yapıldı

        Niğde'de gençlerde motosiklet kullanımının risklerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" tanıtıldı.

        Niğde Valiliği koordinasyonunda "Bir Daha Düşün" mottosuyla belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle 25 Kasım'da kentteki tüm ortaokul ve liselerde uygulanacak projeyle, öğrencilere motosiklet kullanımının riskleri ve güvenli davranış konusunda eğitim verilecek.

        Vali Nedim Akmeşe, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen programda, trafik güvenliğinin herkesin hayatını doğrudan ilgilendiren, üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli toplumsal meselelerden biri olduğunu söyledi.

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        Devletin temel sorumluluklarından birinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirten Akmeşe, il genelinde trafik güvenliğini artırmak, gençlerde güvenli sürüş bilinci oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Akmeşe, "Son dönemde ilimizde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 49,7'sinin motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazalardan oluşması son derece düşündürücüdür. En büyük temennimiz hiçbir ailemizin evladını trafik kazasında kaybetmemesi, hiçbir ocağa ateş düşmemesidir. Özellikle gençlerimizin karıştığı trafik kazalarındaki artış hepimizi derinden üzmektedir. Gençlerimizin heyecanını, özgürlük arzusunu ve motosiklet kullanmaya duydukları ilgiyi elbette anlıyoruz. Ancak bu heyecanın trafik kurallarının önüne geçmesine asla izin verilmemelidir." diye konuştu.

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        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin hayırlı olmasını temenni ederek, belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Akmeşe ve Belediye Başkanı Özdemir, esnafı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

        Programa, Vali Yardımcıları Baha Büyükkaymakcı ile Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Dinçer, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sami Adem katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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