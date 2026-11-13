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        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 12 etkinlikte, 1100 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

        Ekiplerin bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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