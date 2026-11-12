Niğde Valiliği'nin voleybol takımı Türkiye finalleri için İzmir yolcusu

4. Kamu Spor Oyunları'nda İç Anadolu Bölgesi ikincisi olan Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Kamu Spor Oyunları İç Anadolu Bölgesi Voleybol Finalleri'nde mücadele eden Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, finalde geçen yılın Türkiye şampiyonu Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı ile karşılaştı.

Final müsabakasının ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Niğde ekibi, Türkiye finallerine yükseldi.

İzmir'de hedef Türkiye şampiyonluğu

Bölge ikinciliğiyle Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, İzmir'de İç Anadolu Bölgesi'ni temsil edecek.

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Bölge finalinin ardından yapılan açıklamada, "Geçen yılın Türkiye şampiyonuyla final oynadık, şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Niğde için, takım ruhuyla, İzmir'e!" ifadelerine yer verildi.

Kadın takımı da bölge ikincisi oldu

Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı da aynı organizasyonun kadınlar kategorisinde İç Anadolu Bölgesi ikinciliğini elde etti. Böylece Niğde Valiliği, bölge finallerini kadınlar ve erkekler kategorilerinde iki ikincilikle tamamladı.