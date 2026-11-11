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        Niğde'de mevsimin ilk karı yağdı

        Niğde'de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Niğde'de mevsimin ilk karı yağdı

        Niğde'de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı.

        Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde bulunan bazı belde ve köylerde kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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